إيران: الحرب لم تنته واستخدمنا القليل من قدراتنا الجيواستراتيجية

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلايي، يوم السبت، أن الحرب لم تنته وأن طهران لم تستخدم قدراتها الجيواستراتيجية بالكامل.

وقال طلايي، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في إسقاط النظام الإيراني أو خلق فجوة بينه وبين الشعب"، مشيراً إلى فشل "محاولات تشكيل تحالف دولي ضد طهران".

وأوضح أن "فتح مضيق هرمز أمام السفن غير العسكرية مشروط بوقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف أن "جزءاً من القدرات الجيواستراتيجية الإيرانية الممتدة من باب المندب إلى مناطق أخرى لم يُستخدم بعد".

وأكد طلايي أن "الحرب لم تنتهِ بعد، وأن بلاده سترد في حال لجوء الأطراف الأخرى إلى المخادعة في الدبلوماسية".

في السياق، أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اعتقال عناصر مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا في 3 محافظات.

وبحسب بيان لاستخبارات الحرس الثوري، فإن المعتقلون كانوا يعملون في التجسس وتهريب السلع والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية، ومن بينهم عدد من داعمي الملكية وعناصر مرتبطة باستخبارات وقنوات معادية.