إيران.. الجفاف يضرب 3 سدود و12 على وشك النفاد

شفق نيوز- طهران

أظهرت إحصاءات رسمية إيرانية، يوم الاثنين، أن المياه في البلاد تشهد تراجعاً حاداً خلال الموسم المائي الحالي، فيما أكدت أن الجفاف ضرب 3 سدود و12 سداً على وشك النفاد.

وبحسب تقرير شركة إدارة مصادر المياه في إيران، فقد بلغ حجم المياه المخزنة في سدود البلاد حتى 16 آب/ أغسطس الحالي نحو 21 مليار متر مكعب، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي تجاوز فيه المخزون 28 مليار متر مكعب.

وأضاف أن "حجم المياه لا يتجاوز المتوفرة حالياً 41 في المئة من السعة الكاملة للخزانات، فيما تبقى 59 في المئة فارغة، كما تراجع معدل تدفق المياه إلى السدود بشكل حاد فمنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى منتصف آب/ أغسطس الحالي لم يدخل إلى السدود الإيرانية سوى 23 ملياراً و810 ملايين متر مكعب من المياه، مقارنة بـ40 ملياراً و890 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع بلغت نسبته 42 في المئة".

أما كميات المياه الخارجة من السدود فقد انخفضت بنسبة 22 في المئة، حيث تشير التفاصيل إلى أوضاع حرجة في بعض المناطق. إذ وصلت المخزونات المائية في سدود شيميل ونيان بمحافظة هرمزغان، وسد رودبال داراب في فارس، وسد وشمیر في محافظة غلستان إلى مستوى الصفر.

وفي السياق نفسه، لا يحتوي سد لار في طهران سوى على خمسة في المئة من مياهه، فيما بلغت النسبة خمسة وستة في المئة على التوالي في سدي دوستي وطرق بمحافظة خراسان الرضوية، كما سجل سد 15 خرداد في قم ثمانية في المئة، وسدا استقلال وسرني في هرمزغان ثلاثة و13 في المئة، وسد سفيدرود في غيلان أربعة في المئة، وسد ساوه في محافظة مركزي سبعة في المئة.

وبصورة إجمالية، وفقاً للتقرير، فإن 12 سداً رئيسياً في إيران، تعد مصدراً أساسياً لمياه الشرب والزراعة، لا يتجاوز مخزونها 10 في المئة من طاقتها الاستيعابية.

ويزيد من حدة الأزمة تراجع معدلات هطول الأمطار، إذ بلغ مجموع الأمطار المسجلة منذ بداية العام المائي حتى 16 آب/ أغسطس نحو 147 مليمتراً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 39 في المئة مقارنة بمتوسط الأمطار على المدى الطويل، و40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.