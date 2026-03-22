إيران: التنسيق شرط عبور السفن في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أفاد ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية علي موسوي، يوم الأحد، بأن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن باستثناء "الأعداء"، مشيراً إلى إمكانية عبور السفن عبر المضيق بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأكد موسوي بحسب "إيران انترناشونال"، أن "الالتزامات الدولية يجب أن تقترن باحترام وحدة أراضي إيران وحقوقها"، لافتاً إلى أن "الدبلوماسية تمثل أولوية لطهران، إلا أن الوقف التام للعدوان وبناء الثقة يظلان الأساس".

وأشار إلى أن "طهران على استعداد للتعاون مع المنظمة والدول المختلفة من أجل تحسين السلامة البحرية وضمان أمن الملاحة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صعد تهديداته ضد إيران مساء أمس السبت، محذراً من تدمير محطات الطاقة في البلاد إذا لم تُفتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على ترمب، أعلن قائد فيلق الأنبياء الإيراني أنه "في حال هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة والوقود، فإن إيران ستُلحق الضرر بجميع البنى التحتية الأميركية للطاقة والتكنولوجيا وتحلية المياه في المنطق".