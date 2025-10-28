إيران: التحركات الأميركية في فنزويلا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي

شفق نيوز- طهران

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، التحركات الأميركية في فنزويلا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، "نواجه اليوم مساراً أحادياً متصاعداً على الساحة الدولية"، مبيناً أن "أهم قاعدة في القانون الدولي هي حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول، غير أن هذه القواعد يجري انتهاكها بحق دول أميركا اللاتينية بذريعة مكافحة تهريب المخدرات".

واضاف"نحن نعتبر هذه التحركات العسكرية الأميركية خطراً يهدد السلم والأمن الإقليميين".

وتشهد العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، مع تحركات عسكرية أميركية قرب السواحل الفنزويلية ووصول السفينة الحربية USS Gravely إلى ترينيداد وتوباجو، ما أثار مخاوف من تحول أي حادث صغير إلى مواجهة مسلحة.

أما الحكومة الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، فقد اتهمت واشنطن بمحاولة خلق أحداث مزيفة لتبرير أي تدخل عسكري، فيما أكد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز استعداد البلاد للتصدي لأي تهديد محتمل.