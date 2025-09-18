إيران.. اغتيال قائد في "الباسيج" برصاص "جيش العدل"

شفق نيوز- طهران

أفاد مقر قدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، بمقتل قائد في قوات الباسيج بمحافظة سيستان وبلوشستان، إثر هجوم مسلح نفذه تنظيم "جيش العدل" البلوشي المعارض.

ووفق بيان لمقر القدس، فإن رضا آذرکیش، أحد قادة قوات الباسيج في مدينة إيرانشهر، قُتل برصاص المسلحين خلال كمين استهدفه.

وأوضح أن آذرکیش كان يشغل منصب مسؤول قاعدة المقاومة التابعة للباسيج في منطقة دامن ببلدة چاه جمال في قضاء پهره بمدينة إيرانشهر.

وفي وقت سابق، تعرض آذرکیش لإصابة خلال عملية إطلاق نار نفذتها المجموعة ذاتها "جيش العدل"، التي تنشط منذ سنوات في إقليم سيستان وبلوشستان، ذي الغالبية السنية والحدود المضطربة مع باكستان.

و"جيش العدل" من أبرز التنظيمات المسلحة المعارضة لإيران في المنطقة، حيث يتبنى بين الحين والآخر هجمات ضد قوات الأمن والحرس الثوري، الأمر الذي يزيد حالة التوتر الأمني المزمنة في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن عمليات تمشيط وملاحقة ما زالت جارية للقبض على منفذي الهجوم، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل الأمنية.

وكانت "مؤسسة هابيليان" الإيرانية المتخصصة برصد النشاطات المسلحة، كشفت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، أن عام 2024 شهد مقتل 100 شخص في هجمات مختلفة داخل إيران (84 شخصاً) وخارجها (16 شخصاً) ، بينهم 98 إيرانياً واثنان من جنسيات أخرى، كما شملت الحصيلة امرأتين و98 رجلاً.

وأشار تقرير المؤسسة الذي ترجمته وكالة شفق نيوز إلى أن "محافظة سيستان وبلوشستان كانت الأكثر تضرراً، إذ شهدت وحدها 36 هجوماً من أصل 52 هجوماً سُجلت خلال العام الماضي، وتصدّر تنظيم "جند الله" قائمة المنفذين بواقع 27 هجوماً، تلاه إسرائيل التي نُسب إليها 9 هجمات.