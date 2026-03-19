إيران.. اعتقال 97 شخصاً بتهمة الانتماء للجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية ألقت القبض على 97 شخصا بتهمة "الانتماء لجيش إسرائيل"، وذلك في أحدث جولة من حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال المئات منذ بداية الحرب، للاشتباه في صلتهم بإسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاستخبارات، أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لإثارة الفوضى وارتكاب مجازر، بتوجيه من العدو الصهيوني الأميركي، ولكن تم كشف هويتهم واعتقالهم، ومصادرة أسلحة نارية وذخائر"، مضيفة أنه "تم تحديد وتفكيك 5 خلايا مرتزقة مسلحة في محافظة خوزستان".

وبحسب الوكالة الإيرانية، عثر مع هذه الخلايا على 10 قنابل يدوية الصنع شديدة الانفجار، وبندقيتين من طراز كلاشينكوف، وكميات كبيرة من الذخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة محافظة البرز قوله إن "41 شخصا اعتقلوا بتهمة إرسال مقاطع فيديو إلى قنوات إعلامية معارضة أجنبية"، فيما ذكرت وسائل أخرى، إعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.