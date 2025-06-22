إيران.. اعتقال 53 شخصاً بتهمة "التخابر" مع إسرائيل

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الإيرانية، يوم الأحد، 53 شخصاً بتهمة استخدام المسيرات وتصوير المقار العامة والاستراتيجية بمحافظة فارس جنوبي إيران.

وقال نائب قائد شرطة المحافظة اللواء يوسف ملك زاده، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاعتقالات جاءت في إطار جهود مكثفة لكشف وضبط الأفراد المتعاونين مع الكيان الصهيوني، والمساهمين في تشويش الرأي العام أو تنفيذ أعمال استخباراتية داخل البلاد".

وأضاف أن "التهم الموجهة للموقوفين تشمل حيازة طائرات مسيّرة صغيرة وقطع غيارها وتصوير مناطق حساسة، وإرسال المواد المصورة إلى وسائل إعلام معادية في الخارج".

وأشار إلى "ضبط 16 طائرة مسيّرة صغيرة ذات استخدامات متنوعة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تواصل متابعة أي نشاط مشبوه يهدد أمن البلاد واستقرارها، لاسيما في ظل "الظروف الإقليمية الحساسة".