إيران.. اعتقال 297 شخصاً من "مثيري الشغب"

شفق نيوز- طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية، يوم الأربعاء، اعتقال 297 شخصاً من "المشاغبين والمثيرين للشغب" المتورطين في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، على حد قولها.

وأشارت الشرطة، إلى "اكتشاف وضبط 32 قطعة سلاح (8 أسلحة حربية و24 سلاح صيد) بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة البيضاء من مخابئ هؤلاء الإرهابيين".

بدوره، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، أنها عثرت خلال عمليات تفتيش على 1300 قطعة سلاح وأجهزة إلكترونية للتجسس والتخريب بينها أجهزة "ستار لينك".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "‌هرانا"، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 2571 شخصاً، مؤكدة أنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين لم يشاركوا ‍في الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى مدن عدة.