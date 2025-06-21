إيران.. اعتقال 22 شخصاً بتهم تجسّسية لصالح الموساد في مدينة قم

شفق نيوز/ أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية في مدينة قم اعتقلت 22 شخصاً بتهمة ارتكاب "أنشطة تجسّسية لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" .

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المعتقلين يواجهون تهمًا بالعمل ضمن شبكات تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وذلك إطار تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأفادت تقارير إيرانية الجمعة باعتقال 54 "عنصرًا معاديًا يدعم إسرائيل" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، كما أعلنت شرطة طهران القبض على "عميل للموساد" زعمت أنه أرسل إحداثيات مواقع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية لوكالة استخبارات أجنبية عبر تطبيق واتساب.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم اعتقال نحو 30 شخصًا في منطقة همدان غربي إيران الأسبوع الماضي بتهمة "الارتباط بالموساد والتعاون مع إسرائيل".

تشمل القضايا التي كشفت عنها السلطات الإيرانية مؤخرًا، ضبط مختبرات يُشتبه في استخدامها لإنتاج أسلحة، ومصادرة مركبات كانت تحمل طائرات مسيّرة انتحارية، إضافة إلى تفكيك خلايا اتُّهمت بالتحريض ضد النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما بث الإعلام الإيراني مقطع فيديو يُظهر ما وُصف بأنه "استجواب عميل تابع للموساد"، حيث بدا رجل بوجه مشوّش جالس أمام جدار أبيض، وهو يعترف بالتهم الموجهة إليه.