إيران: اعتقال 21 ألف شخص بعد الحرب مع إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أفاد مسؤول إيراني، يوم الثلاثاء، بأن الشرطة اعتقلت ما يصل إلى 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو الماضي.

وبدأت قوات الأمن الإيرانية، عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي انطلقت في 13 حزيران/ يونيو، حملة اعتقالات واسعة النطاق ترافقت مع انتشار مكثف في الشوارع وإقامة نقاط تفتيش، استنادا إلى البلاغات العامة التي دُعي المواطنون لتقديمها بشأن أي تصرفات مشبوهة.

وقال المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، إن "البلاغات من قبل الجمهور ارتفعت بنسبة 41%، ما أدى إلى اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال فترة الحرب".

ولم يذكر التهم الموجهة إليهم، إلا أن طهران سبق أن أشارت إلى وجود أشخاص نقلوا معلومات قد تكون ساعدت في توجيه الهجمات الإسرائيلية.

وأدى الصراع بين إسرائيل وإيران أيضا إلى تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية، خاصة وأن بعضهم متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأضاف أن "السلطات ألقت القبض على 2774 مهاجرا غير شرعي، وكشفت 30 قضية أمنية خاصة من خلال فحص هواتفهم، إضافة إلى اعتقال 261 شخصا بتهمة التجسس و172 آخرين بتهمة التصوير غير المصرح به، دون تحديد عدد من أطلق سراحهم لاحقا".

وأوضح أن "الشرطة تعاملت مع أكثر من 5700 حالة جرائم إلكترونية، بينها الاحتيال عبر الإنترنت والسحب غير المصرح به للأموال خلال الحرب"، واصفا الفضاء الإلكتروني بأنه "تحول إلى جبهة قتال مهمة".