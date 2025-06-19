إيران.. اعتقال شبكة إسرائيلية لتشغيل الطائرات المسيرة

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، اعتقال أفراد شبكة تابعة لإسرائيل كانت تنشط في تشغيل طائرات مسيرة من داخل البلاد.

وأوضحت استخبارات الحرس الثوري، في بيان، أن "العملية نفذت في محافظة جهارمحال وبختياري بجهود عناصر الاستخبارات في فيلق (قمر بني هاشم) التابع للحرس الثوري، الذين تمكنوا من رصد وتتبع الشبكة واعتقال جميع عناصرها".

ولم يكشف البيان عن جنسية المعتقلين أو الجهة التي تقف خلفهم، كما لم يحدد طبيعة المهام التي كانت تنفذها هذه الطائرات، لكن توقيت الإعلان يأتي في ظل تصاعد الحذر الإيراني من عمليات تجسس وتخريب إسرائيلية باستخدام طائرات بدون طيار، خاصة بعد سلسلة هجمات طالت مواقع عسكرية ونووية حساسة في البلاد.

وشهدت إيران في الفترة الأخيرة حالات تسلل طائرات مسيرة مجهولة، بعضها استهدف منشآت حيوية مثل منشأة نطنز النووية، وقواعد عسكرية في أصفهان وطهران، ما دفع أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلى تعزيز إجراءات الرصد الجوي والأمن السيبراني المرتبط بالتحكم عن بعد.

ويؤكد المسؤولون في طهران بأن الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يقفان وراء عدد من الهجمات أو محاولات الرصد عبر المسيرات، سواء لأغراض استطلاعية أو تخريبية.