إيران.. اعتقال الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

شفق نيوز- طهران

أعلنت المؤسسة المدافعة عن نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت محمدي، يوم الجمعة، خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة محام إيراني.

وذكرت المؤسسة أن محمدي، التي أطلق سراحها مؤقتاً من السجن في كانون الأول/ديسمبر 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين في مكان إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كوردي الذي عثر عليه ميتاً في مكتبه الأسبوع الماضي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب إيران بشأن احتجاز نرجس محمدي، البالغة من العمر 53 عاماً.

وذكر زوجها تقي رحماني المقيم في باريس على موقع "إكس" أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزة سيبيده غوليان، فيما أشارت المؤسسة إلى أن الشرطة اعتقلت هستي أميري وبوران ناظمي وعالیة مطلب‌ زاده وعدداً آخر من الحضور.