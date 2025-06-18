إيران.. اشتباك بين الأمن وخلية يشتبه صلتها بـ "الموساد"

شفق نيوز/ أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الأربعاء، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن وعناصر خلية يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية بطهران.

وأضافت الوكالة في أخبار عاجلة، أن "الاشتباك اندلعت في مدينة ري جنوبي طهران بين الأمن والخلية"، مبينة أن "المجموعة لهم صلة بالاستخبارات الإسرائيلية".

وأضافت أن "الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططهم".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الأربعاء، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.