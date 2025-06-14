إيران: استهداف ميناء كنغان في بوشهر من قبل إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وكالة فارس الإيرانية، يوم السبت، باستهداف إسرائيل للوحدة 14 من حقل بارس في بوشهر، التي تضم أشهر مفاعل نووي إيراني.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة، إن "إسرائيل شنت هجوما بطائرة مسيرة صغيرة تشبه الـ(درون)، استهدفت فيه الوحدة 14 من حقل بارس الجنوبي في مدينة كَنگان بمحافظة بوشهر التي تحتوي على مفاعل نووي شهير".

وأضافت "أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في أجزاء من هذه الوحدة وتعمل سيارات الإطفاء حالياً على إخماده".