إيران.. استهداف منشأة نووية بأصفهان وموقعين في قم

شفق نيوز- طهران

أعلن مرکز نظام السلامة النووية الإيراني، مساء اليوم الأحد، تعرض منشأة في أصفهان لأضرار دون رصد أي تلوث إشعاعي، فيما تعرضت قم لهجوم استهدف موقعين في المحافظة.

وذكر المركز، أن "منشأة للتعقيم بأشعة غاما في أصفهان تعرضت لهجوم أميركي إسرائيلي يوم أمس"، فيما أشار إلى "عدم تسجيل تلوث إشعاعي بعد الهجوم على المنشأة".

وعن تطورات الحرب على إيران التي دخلت يومها التاسع، أشار نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة قم، إلى أن "العدو الأميركي الصهيوني شن هجوماً على موقعين في قم مساء اليوم، وكان أحد الموقعين المستهدفين منطقة شارع الشهيد صدوقي وشارع أمين، بينما كان الموقع الآخر مدينة قم الصناعية للطباعة والنشر".

وكان الجيش الإسرائيلي قال مساء الأحد: "استهدفنا مبنى القيادة والتشغيل للقمر الصناعي خيّام المستخدم لأعمال استخباراتية، واستهدفنا مجمّعاً تابعاً للقوات البرية في الحرس الثوري في طهران، واستهدفنا قاعدة تابعة لقوات الباسيج في طهران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 50 مخبأً لتخزين الذخيرة داخل إحدى قواعد الأمن الداخلي الإيراني، واستهدفنا عشرات البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني، واستهداف مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.