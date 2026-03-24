إيران.. استهداف جديد لمحطة بوشهر النووية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط مقذوف في المحيط الخارجي لمحطة "بوشهر" للطاقة النووية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنشأة الحيوية.

وأوضح بيان رسمي نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الواقعة حدثت في تمام الساعة 21:08 بالتوقيت المحلي (17:38 بتوقيت غرينتش)".

وأشارت التقارير الأولية الواردة من الموقع وفقاً للوكالة، إلى أن "الأقسام الفنية والتشغيلية للمحطة لم تتأثر، وأن النظم الأمنية والبيئية تعمل بشكل طبيعي".

ووصف البيان الحادث بأنه "عمل عدائي"، موجهاً أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قد سجلت، الاسبوع الماضي وقوع "مقذوف" سقط على بعد 350 متراً فقط من المفاعل، ما أدى لتدمير مبنى تابع لخدمات الأرصاد الجوية داخل حرم المحطة.

وتعد محطة بوشهر، الواقعة على ساحل الخليج، المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران التي تولد الطاقة الكهربائية، وتخضع لإشراف ورقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.