إيران.. ارتفاع الأسعار يبعد الفواكه ومشتقات الألبان عن موائد العمال

شفق نيوز- طهران

تشهد الأسواق الإيرانية موجة ارتفاع متواصلة في أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الفواكه ومشتقات الألبان، ما قلّص القدرة الشرائية للعمال ودفع كثيراً من الأسر ذات الدخل المحدود إلى تقليص استهلاكها وحذف سلع كانت تعد أساسية من موائدها.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن زيادات الأشهر الأخيرة أجبرت شريحة واسعة من العمال على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع توجيه الجزء الأكبر من الدخل نحو الإيجارات والفواتير على حساب الاحتياجات الغذائية، في وقت تشير مشاهدات من أسواق الفواكه ومنافذ بيع الألبان إلى تراجع واضح في حجم الإقبال.

وتظهر بيانات رسمية وغير رسمية أن تضخم المواد الغذائية في إيران خلال عام 2025 وحتى نهاية شهري تشرين الثاني وكانون الأول تراوح بين 58 و66 بالمئة، بينما قفزت أسعار الفواكه والمكسرات بأكثر من 108 بالمئة، وارتفعت أسعار مشتقات الألبان بنحو 49 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما زاد الضغوط المعيشية على الأسر العمالية.

وفي أسواق بيع الفواكه والخضر، بلغت أسعار سلع مثل التفاح والبرتقال مستويات دفعت كثيراً من العمال إلى العزوف عن شرائها أو الاكتفاء بكميات محدودة، بالتزامن مع ارتفاع لافت في أسعار الحليب واللبن والجبن انعكس مباشرة على تراجع الاستهلاك اليومي لهذه المواد داخل البيوت.

وتفيد التقارير بأن تراجع الاستهلاك لم يقتصر على الفواكه ومشتقات الألبان، بل امتد ليشمل اللحوم أيضاً، في ظل اضطرار الأسر إلى تركيز إنفاقها على النفقات الأساسية الأخرى.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار صعود أسعار الغذاء، خصوصاً الفواكه ومشتقات الألبان، سيؤدي إلى تراجع مستويات التغذية السليمة لدى الأسر منخفضة الدخل، بما قد يترك آثاراً صحية واجتماعية سلبية على المدى البعيد، مشددين على الحاجة إلى سياسات داعمة لتعزيز القدرة الشرائية للعمال وتخفيف تدهور أوضاعهم المعيشية.