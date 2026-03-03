إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلاً

شفق نيوز- طهران

أكد مجلس خبراء القيادة في إيران المكلف باختيار خليفة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، يوم الثلاثاء، أن اختيار خليفة المرشد "لن يستغرق وقتًا طويلًا"، على حد قوله.

وقال علي معلمي، عضو "مجلس خبراء القيادة"، إن "فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة"، مؤكدًا أن "أعضاء المجلس أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أفادت في 1 مارس/أذار الجاري، بتعيين آية الله الأعرافي لتولي مهام المرشد الأعلى الإيراني داخل مجلس القيادة، إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ويشرف مجلس القيادة المؤقت على إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب المرشد الأعلى الجديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.