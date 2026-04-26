"يديعوت أحرونوت": حزب الله لن يرفع راية الاستسلام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، يوم الأحد، بأن حزب الله لن يرفع راية الاستسلام.

بدورها، ذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أن حزب الله وجّه مسيرة مفخخة نحو دبابة ميركافا أثناء العمل على إصلاحها بعد تعطّلها.

وأضافت، أن المسيرة المفخخة انفجرت وتسببت بمقُتل جندي وأُصيب 6 آخرون وتم استدعاء مروحية للإخلاء.

وأوضحت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أن حزب الله أطلق خلال عمليات الإخلاء مسيرتين مفخختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ، وسقطت إحداها على بعد أمتار قليلة من المروحية التي كانت تجلي الإصابات.

وحذر حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأحد، من ما أسماها بمحاولة "توريط" السلطة اللبنانية باتفاق ثنائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية، مؤكداً أن مواصلة المقاومة باستهداف الجيش الاسرائيلي "رد مشروع" على خروقه لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع عدة غارات جوية في مناطق بجنوب لبنان، وذلك عقب أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت غارة إسرائيلية دوار بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانيةـ الأحد، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 آذار/ مارس حتى 26 نيسان/ أبريل باتت كالتالي: 2509 ضحية و7755 جريحاً.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي إلى 100 ضحية و233 جريح، في حين تعرّضت 16 مستشفى إلى أضرار جزئية، وأقفلت 4 مستشفيات أبوابها بشكل كامل.