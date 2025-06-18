"يخوت خاصة" لتهرّيب الإسرائيليين من البلاد سراً

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن ظاهرة متنامية تشبه "الهروب البحري"، حيث يغادر آلاف الإسرائيليين البلاد سرًا عبر يخوت وسفن خاصة، متجهين إلى قبرص من موانئ هرتزليا، حيفا، أسدود، ونتانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "بعض المغادرين يزعمون أنهم في رحلات عمل قصيرة، فيما لا يخفي آخرون أنهم يفرون من تصاعد التهديدات الإيرانية".

وأضافت أن "وزارتي السياحة والنقل نصحتا بعض المواطنين بالمرور عبر شرم الشيخ أو الأردن، خصوصاً لأولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية".

أما عن ظروف هذه الرحلات، فتختلف بحسب نوع اليخت والخدمات المقدمة، حيث قال احد الفارين، إن "الرحلة كلفتها 600 دولار، بينما قال آخر إن السعر وصل إلى 1200 دولار بسبب الطلب المرتفع".

في المقابل، حذر بعض "القباطنة" من مخاطر محتملة، خاصةً بالنسبة لأولئك غير المعتادين على البحر، اذ وصف أحدهم الأمر قائلاً: "الموج، الغثيان، والقروش... هذا هو الكابوس الحقيقي".

كما كشفت "هآرتس" عن شركة محلية تُطلق يومياً ما بين 4 إلى 5 يخوت، بينما ينتظر بعض الركاب، قائلين: "لقد سئمنا من الصواريخ.. نريد فقط الهروب".