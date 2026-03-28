يتجاهل نتنياهو ويتواصل مع مجتبى.. المونيتور يكشف عن تحركات ترمب لإنهاء الحرب

أفاد موقع "المونيتور" الأميركي، بأن إسرائيل تعتقد أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، يتواصل مع 3 مسؤولين إيرانيين بارزين، لإنهاء الحرب مع إيران، بعيداً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤول أمني إسرائيلي وصفه بأنه "رفيع المستوى"، قوله إن المؤشرات تدل على أن ترمب وجد نقطة اتصال مع "فلول النظام الإيراني، وهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وقائد القيادة العسكرية المشتركة (خاتم الأنبياء) اللواء علي عبد اللهي، والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بصرف النظر عن حالته الصحية".

وأضاف المسؤول أن "هذا الثلاثي يدير الأمور حالياً، لكنه عاجز عن اتخاذ القرارات الصعبة التي اتخذها مؤسس الجمهورية روح الله الخميني عام 1988 عندما قبل وقف إطلاق النار مع العراق".

ويأتي هذا التقييم الإسرائيلي في وقت يعكس فيه الواقع الميداني إحباطاً واضحاً، فرغم زيادة وتيرة الضربات الإسرائيلية على الصناعات الدفاعية الإيرانية ومواقع تخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، غابت البنية التحتية الحيوية الإيرانية، خاصة قطاع الطاقة، عن قوائم الأهداف الأميركية - الإسرائيلية المشتركة.

وتعهدت واشنطن بعدم مهاجمة هذه البنية لعشرة أيام مقبلة، حتى 6 نيسان/أبريل، بعد تمديد المهلة بناءً على طلب إيراني.

وفي مؤشر على التوتر المتزايد بين تل أبيب وواشنطن، أكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن "نتنياهو لم يكن على علم مسبق بنية ترمب إنهاء الحرب"، وفق ما نقل عنه موقع "المونيتور".

وكان أول اتصال أميركي رسمي بعد التقارير الإعلامية جاء من نائب الرئيس جيه دي فانس في 23 آذار/مارس، تلاه اتصال من وزير الخارجية ماركو روبيو بعد ثلاثة أيام.

كما ترافق ذلك مع انخفاض عدد المكالمات من البيت الأبيض إلى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشكل ملحوظ، وفق ما نقل "المونيتور" عن مصادر.