"يا شباب العرب".. رسالة صاروخ إيراني مع إطلاق "الوعد الصادق 4" (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية طالت أهدافاً داخل إسرائيل وتعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة ضمن المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الصادق 4".

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري إن العملية، التي وصفت بأنها "الموجة 72"، استهدفت مواقع حيوية في مناطق الشمال والعمق داخل "الأراضي المحتلة"، إضافة إلى قواعد تابعة للأسطول الخامس البحري الأميركي.

ونشرت القوات الإيرانية مقطع فيديو أظهر كتابة عبارة بالعربية والفارسية على أحد الصواريخ جاء فيها "يا شباب العرب إنهم يريدون السيطرة عليكم أيضاً ونحن ندافع عنكم أيضاً"، مع دعوة إلى إخراج أميركا من المنطقة.

وبحسب البيان، استخدمت القوة الجوفضائية الإيرانية منظومات صاروخية بعيدة المدى من طرازي "قدر" و"عماد"، وُصفت بأنها "نقطوية" وعالية الدقة، مشيراً إلى أن توقيت العملية جاء رداً على اعتراض القوات الإسرائيلية سرب طائرات في الأجواء المركزية للبلاد كانت متجهة نحو الشمال.

وأكد البيان أن العملية "تمت بنجاح كامل" وحققت أهدافها المرسومة، متوعداً بتصعيد العمليات العسكرية، ومشيراً إلى أن المنظومات الدفاعية والهجومية "المطورة محلياً" ستشهد تفعيلاً أكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف الحرس الثوري أن "حالة الاستنفار ودوي صافرات الإنذار" ستصبح ملازمة للجانب الآخر، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدف إيران.

من جهته، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني عليرضا تنكسيري تدمير منشآت قاعدتي المنهاد وعلي السالم الجويتين باستخدام صواريخ باليستية، مؤكداً أنهما كانتا منطلقاً لهجمات على الجزر الإيرانية.

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بإصابة 20984 شخصاً وإخلاء سبعة مستشفيات وتضرر 36 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب.