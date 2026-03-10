ويتكوف يكشف عن سبب رفض واشنطن لمجتبى خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

كشف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الثلاثاء، عن أسباب رفض بلاده لتولي مجتبى خامنئي خلافة والده كمرشد أعلى في إيران، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنتظر إشعاراً من الإيرانيين لفتح حوار معها.

وقال ويتكوف في مقابلة تلفزيونية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القائد الجديد لإيران إذا كان على نفس نهج والده فهذه مشكلة بالنسبة للرئيس ترمب".

وأشار إلى أن "ترمب على استعداد للحوار، لكن هل سيكون ذلك مثمراً مع الإيرانيين أم لا؟"، مؤكداً أن "ترمب رسم خطاً أحمراً وهو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف "لنر ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدّث، فقد دمرنا تقريباً قدرتهم على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل".

ونفى ويتكوف تزويد روسيا لإيران بأية معلومات استخبارية عن الأصول العسكرية الأميركية، مرجّحاً في الوقت ذاته أنه سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث خيارات العملية العسكرية على إيران.