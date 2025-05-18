ويتكوف: لن نسمح بأي مستوى من تخصيب اليورانيوم الإيراني.. وهذا خط أحمر

شفق نيوز/ أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، دانيال ويتكوف، يوم الأحد، أن واشنطن تضع خطاً أحمر واضحاً في تعاملها مع الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى رفضها القاطع لأي مستوى من تخصيب اليورانيوم.

وقال ويتكوف في تصريحات لشبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "واشنطن لن تسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للنقاش"، مبيناً أن تخصيب اليورانيوم يقرب إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لمنعه بشكل حازم".

وأضاف المبعوث الأميركي أن "بلاده قدمت مقترحاً للإيرانيين يعالج مسألة تخصيب اليورانيوم بطريقة تحفظ كرامتهم دون المساس بالمبادئ الأميركية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "واشنطن لا يمكنها القبول بأي اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على قدرتها في هذا المجال".

وختم ويتكوف حديثه بالقول: "لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، وهذا التزام واضح وثابت لدى الإدارة الأميركية".