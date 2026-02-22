ويتكوف: أسبوع يفصل إيران عن القنبلة النووية

شفق نيوز- واشنطن

حذر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يوم الأحد، من أن إيران باتت "على بعد أسبوع" من امتلاك المواد اللازمة لصناعة قنبلة نووية، مؤكداً أن ذلك يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال ويتكوف في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن "نسبة التخصيب وصلت إلى 60 بالمئة، وربما هم على بعد أسبوع من امتلاك مواد لصنع قنابل نووية وهذا أمر خطير، لذا يجب التمسك بهذا الأمر حتى يثبتوا العكس".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترمب أعطى كل تعليماته بشأن التفاوض وأيضاً وضع الخطوط الحمراء. يجب أن نستعيد المواد المخصبة. لقد قالوا إن الأمر كله يتعلق ببرنامجهم المدني، بينما هم يقومون بعمليات تخصيب أكبر بكثير من العدد المطلوب للبرنامج المدني".

وأشار ويتكوف إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع من طهران إعلاناً رسمياً يؤكد أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مع تحديد خطوات عملية لإثبات ذلك، لافتاً إلى صعوبة دفع إيران إلى هذا الموقف رغم "حجم القوة البحرية" المنتشرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مسؤول أميركي توقعه أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً خلال الأيام المقبلة، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستطرح مسودة مقترح مضاد قريباً، في محاولة لدفع المسار التفاوضي قدماً.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مستشارين كبار للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "الرئيس لم يحسم أمره بعد بشأن شن ضربات ضد إيران".