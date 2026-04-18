وول ستريت: من يعبر هرمز عليه التنسيق مع الحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

أفاد مسؤولون مطلعون، يوم السبت، بأن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز وفرض رسوم عبور طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن السفن التي تعبر المضيق ستكون ملزمة بالتنسيق مع الحرس الثوري.

وأضافوا أن الحرس الثوري سيظل قادرا على منع السفن التابعة للدول التي تعتبرها إيران معادية، وأنه لا يزال يصرّ على نظام إدارة جديد للمضيق بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع امريكا يسمح لطهران بتحصيل رسوم العبور.

من جهتها، أفادت شركة "كيبلر" المتخصصة في تحليل البيانات، بأن حركة السفن في مضيق هرمز لا تزال مقتصرة على الممرات التي تتطلب تصاريح.

وأكدت الشركة أن هذا الوضع استمر مساء الجمعة بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران إعادة فتح المضيق بالكامل.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي في تدوينة عبر منصة "إكس" إنه "عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، يُعلن السماح الكامل بمرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن مرور السفن عبر المضيق سيكون ضمن المسار المنسق كما أعلنت منظمة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية.