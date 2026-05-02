وول ستريت: حرب إيران "فرصة نادرة" لخصوم أميركا

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم السبت، أن الحرب الأخيرة في إيران أتاحت لكل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية فرصة نادرة لمراقبة حدود وقدرات الجيش الأميركي ميدانياً، في ظل تعرض منظوماته الدفاعية وقواعده العسكرية لاختبارات غير مسبوقة خلال المواجهة.

وذكرت الصحيفة، أن "الطائرات المسيّرة الإيرانية أظهرت فعالية لافتة في مواجهة منظومة الدفاع الجوي ثاد"، مشيرة إلى "فقدان رادارات تابعة للمنظومة إثر هجمات استهدفت مواقع في الأردن والإمارات، وهو ما اعتبرته تطوراً لافتاً جذب اهتمام موسكو".

وبحسب تحقيق أجرته شبكة سي إن إن، فإن إيران وحلفاءها ألحقوا أضراراً بما لا يقل عن 16 موقعاً عسكرياً أميركياً في ثماني دول شرق أوسطية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، مؤكدة أن بعض تلك المواقع بات شبه خارج الخدمة.

وأبلغ البيت الأبيض، أمس الجمعة، الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران "قد انتهت"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".