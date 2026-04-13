"وول ستريت جورنال": 435 مليون دولار يومياً كلفة الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بأن كلفة الحصار البحري على إيران تبلغ 435 مليون دولار يومياً، فيما أكد مسؤول أميركي أن خيار الحصار كان مطروحاً قبل أشهر عدة.

وذكرت الصحيفة أن خسائر الحصار البحري على إيران فادحة، وهناك أكثر من 15 سفينة حربية أميركية تدعم الحصار على مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إن قائد القيادة المركزية عرض على وزير الحرب قبل أشهر خيار الحصار البحري لإيران.

وأضاف المسؤول أن "احتمال إطلاق إيران النار على السفن الأميركية ضئيل نظراً لتضرر قدراتها".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة في بيان أن "الحظر سيطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم "عرقلة حرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية".