وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الجمعة، أهم ما جاء في المقترح الإيراني الجديد، المقدم إلى واشنطن، مبينة أن إيران اقترحت فتح مضيق هرمز مقابل وقف الهجمات ورفع الحصار، والتأني بمناقشة الملف النووي.

ونقلت وول ستريت جورنال، عن مصادر مطلعة قولها، إن "مقترح إيران يعرض مناقشة فتح هرمز، مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار".

ولفتت المصادر إلى أن "مقترح طهران الجديد، يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأميركية"، مبينة أن "المقترح يعرض مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقا مقابل تخفيف العقوبات الأميركية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الولايات المتحدة تسلمت عبر الوسطاء الباكستانيين رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب.

وكانت إيران قد أعلنت الجمعة، تسليم مقترحها المعدل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة جموداً في مسار المحادثات، فيما تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب "خيارات عسكرية".

في حين أفادت تقارير مراقبة الطيران ووسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن جسراً جوياً أميركياً ضخماً اتجه إلى منطقة الخليج، في مؤشر على ما يبدو لهجوم وشيك ضد إيران، خاصة أنها تشمل رحلات جوية عسكرية ونقلاً لمقاتلات وطائرات إسناد وإمدادات لوجستية ضخمة لتعزيز قدرات القوات الأميركية.