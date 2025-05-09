أول هجوم منذ استهداف "بن غورين".. صاروخ حوثي يطال إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن ما تسبب بدوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

ويعتبر هذا هو الهجوم الاول للحوثيين على اسرائيل، منذ الهجوم الصاروخي الاخير الذي طال مطار بن غورين، يوم الاحد الماضي.

ودعا الجيش الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وتزامناً مع ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوّت في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "تم تعليق حركة الطيران مؤقتاً في مطار بن غوريون، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة امرأة خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق الصاروخ".

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن "الجيش استخدم منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض الصاروخ".