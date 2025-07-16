أول موقف كوردي من أحداث السويداء "الدامية": تصلنا مناشدات من أهلنا الدروز

شفق نيوز- دمشق

دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف الأعمال العدوانية في السويداء فوراً، مؤكداً أن سوريا لن تنهض بـ"الثأر"، بل بالحوار والعقل.

وذكر عبدي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، "تصلنا مناشدات من أهلنا في السويداء لتأمين ممرات آمنة للمدنيين ووقف الهجمات التي تستهدفهم".

وشدد، أن "قتل النساء والأطفال والاعتداء على الرموز الدينية جريمة بحق الإنسانية وقيم السوريين، ويجب وقف هذه الأعمال العدوانية فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف "بعد 14 عاماً من الحرب، آن الأوان لوقف نزيف الدم، فإن سوريا لن تنهض بالثأر، بل بالحوار والعقل".

واختتم بالقول إن "قضية أهلنا الدروز قضية وطنية، وحلّها يجب أن يكون دستوريًا وعبر الاحتكام للحوار".

هذا وأعلن فصيل درزي ووزارة الداخلية في سوريا، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

وكانت السويداء شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.