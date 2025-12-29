أول مسلم يتولى منصباً أمنياً في إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، تعيين ياسر هدايا أسدي (52 عاما) قائداً لكتيبة "أدوميم" في حرس الحدود، ليصبح أول عربي ومسلم يتولى قيادة كتيبة في هذا السلك الأمني.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلي أن "أسدي هو الوحيد بين 107 خريجين عربياً مسلماً، بعد خدمة طويلة في الضفة الغربية ومحيط القدس، حيث سيركز عمله على منع التسلل غير القانوني وضمان أمن السكان".

بدوره، قال أسدي إن التعيين "حلم شخصي و محطة مفصلية"، ورسالة للشباب العربي بأن الفرص متاحة لمن يساهم في المجتمع.

وأشار إلى إلهامه بشقيقه الرقيب حسن الذي قتل في 1983، مع خدمة ابنيه في مصلحة السجون.