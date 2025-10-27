أول مرة منذ عامين.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، أنه قرر اعتماد توصية الجيش بعدم تمديد حالة الطوارئ الخاصة في جنوبي إسرائيل بدءا من يوم غد، وذلك لأول مرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان، إن "القرار يعكس الواقع الأمني الجديد في الجنوب "، مؤكدا أن "الحكومة لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق جميع أهداف الحرب المعلنة، وفي مقدمتها إعادة جميع المختطفين، ونزع سلاح حركة حماس".

وشدد كاتس على أن "المرحلة الحالية تتطلب توازنا بين الحذر العسكري والجهود السياسية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب".