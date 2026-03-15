أول إعلان رسمي عن صحة مجتبى خامنئي

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي، هو في اتم الصحة والسلامة ويتولى إدارة أوضاع البلاد بشكل مباشر.

ووصف عراقجي، خلال تصريحات أوردتها وكالة أنباء "فارس"، الوضع الداخلي في إيران بانه مستقر، مردفاً: "لا يوجد اي خلاف في مؤسسات الدولة او في صفوف الجيش".

وبشان بعض التكهنات حول جزيرة "خارك"، قال عراقجي إن احتلال هذه الجزيرة سيكون خطأ أكبر من الهجوم عليها، لافتاً إلى أن مضيق هرمز مفتوح للجميع ما عدا السفن التابعة لأميركا وحلفائها.