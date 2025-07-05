أول ظهور علني لخامنئي بعد التصعيد العسكري مع إسرائيل (فيديو)

شفق نيوز – طهران

شارك المرشد الإيراني، علي خامنئي، مساء السبت، في مراسم عزاء ليلة عاشوراء بـ"حسينية الإمام الخميني" في العاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام الإيراني لحظة دخول خامنئي إلى الحسينية، حيث وقف جميع الحضور من نساء ورجال وأطفال وبدأوا بالهتاف له، فيما رد لهم المرشد الإيراني التحية.

ويعد هذا أول ظهور علني لخامنئي منذ المواجهة الإيراني الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، حيث أنه أطل في كلمات متلفزة، وسط تقارير تؤكد نية إسرائيل باغتياله.

وكانت وسائل إعلامية قد لاحظت غياب خامنئي في مراسم عزاء ليلة السابع من محرّم، حيث لم تظهر الصور المنشورة من هذه المراسم أي صورة له خلال هذا الحدث، رغم أن خامنئي كان يحرص، في السنوات الماضية، على حضور مراسم العزاء في العشر الأوائل من شهر محرّم، كما لم يحدث من قبل أن يُدعى المسؤولون الحكوميون إلى هذه المراسم في غياب المرشد.

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد سابقاً أن تل أبيب أرادت تصفية المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين، معتبراً أنه "لم تكن هناك فرصة" في تلك الجولة.