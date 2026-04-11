أول تهنئة دولية.. الرئيس الإيراني يبعث رسالة "المرحلة المقبلة" لنظيره العراقي

شفق نيوز- طهران

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم السبت، نظيره العراقي نزار آميدي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، معرباً عن أمله بتطور علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة مسؤوليته، وذلك في أول تهنئة دولية يتلقاها الرئيس العراقي بعد تنصيبه.

وقال بزشكيان في رسالة التهنئة لآميدي تابعتها وكالة شفق نيوز: "أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق الشقيق، والذي يعكس ثقة البرلمان والشعب العراقي الكبير بحكمتكم وكفاءتكم".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، باعتبارهما بلدين مؤثرين في المنطقة والعالم الإسلامي، تتمتعان بروابط تاريخية وثقافية ودينية راسخة. وتشكل هذه العلاقات العريقة رصيداً مهماً لتعزيز المصالح المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع بزشكيان: "وأنا على ثقة بأن علاقات التعاون بين بلدينا ستشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات خلال فترة مسؤوليتكم، استناداً إلى الإرادة السياسية المشتركة، بما يسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي".

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وفي أول تصريح له عقب تأدية اليمين الدستورية ذكر آميدي: "أتشرف بنيل الثقة اليوم وأتقدم بالشكر الجزيل للنواب"، مؤكداً "تكلفي أمانة عظيمة".

وأضاف قائلاً: "نرفض الاستهدافات كافة التي تطال العراق وتمس أمنة وسيادته، وندعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة وسنعمل على تثبيت الاستقرار".

وتابع "أوكد لكم العمل وفق قاعدة العراق أولاً لتثبيت دور العراق الإقليمي والدولي".