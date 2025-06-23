أول تعليق لخامنئي على ضربة "العديد": لن نخضع لاعتداء من أيّ كان

شفق نيوز/ علق المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الاثنين، على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، قائلاً إن إيران "لن نخضع لاعتداء من أيّ كان".

وكتب خامنئي أول تغريدة له عقب الهجوم، نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قوله "لم نعتدِ على أحد، ولا نقبل بأيّ حال من الأحوال أن يعتدي علينا أحد، ولن نخضع لاعتداء من أيّ كان، هذا هو منطق الشعب الإيراني"، مع هاشتاغ اسم عملية "بشارة الفتح" التي نفذها الحرس الثوري ضد القاعدة الأمريكية في قطر.

وتأتي تغريدة خامنئي بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه "في أعقاب العدوان العسكري السافر للنظام الأمريكي المجرم على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وبتخطيط من المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة المقر المركزي لخاتم الأنبياء، استهدف "حرس الثورة الإسلامية" برمزه المقدس، أبو عبد الله الحسين.. قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي" ضمن عملية "بشارة الفتح".

جدير بالذكر أنه مع بدء المواجهة بين إيران وإسرائيل، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فيما تطور بشكل كبير فجر الأحد، مع ضرب الجيش الأمريكي لـ3 مواقع نووية إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل"، محذرا إيران من ضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة، بينما توعدت القوات المسلحة الإيرانية واشنطن بالرد على هجومها.