أول تعليق رسمي من حزب الله وحماس على الهجوم الإسرائيلي في إيران

شفق نيوز/ أدان حزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة، الهجوم الصاروخي الذي شنته إسرائيل على إيران، ووصفاه بـ"الانتهاك الصارخ" للأعراف الدولية.

وقال حزب الله في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "يدين حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، ‏والذي يشكّل ‏تصعيداً خطيراً في مسار التفلّت من كل الضوابط والقواعد بغطاء ‏ورعاية أميركيتين كاملتين".

وأضاف "يؤكد ‏هذا العدو أنه لا يلتزم بأي منطق أو قوانين، ولا يعرف إلا ‏لغة القتل والنار والدمار، وبات يجمح إلى ارتكاب مغامرات تنذر بإشعال المنطقة ‏برمّتها، خدمة لأهدافه، ولإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية".

وتابع "كل الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة نسفتها ‏حكومة العدو ‏وأجهضتها، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ‏ما لا يُحمد عقباه".

وشدد حزب الله "على ‏شعوب المنطقة ودولها أن تعي أنّ هذا العدوان إذا لم يواجه بالرفض ‏والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها ‏سيزداد هذا الكيان عدوانية وجبروتاً وسيعزّز ‏مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة ‏والإضرار بمصالح شعوبها وسلب ثرواتها".

بدورها أكدت حركة حماس في بيان، أن "العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة نتنياهو على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة".

واعتبرت أن "هذا العدوان يُعدّ انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجدداً أن المشروع الصهيوني يمثّل خطراً وجودياً على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة هجوماً صاروخياً واسع على إيران استهدف مواقع نووية وقيادات عسكرية وعلماء إيرانيين، فيما ردت طهران بهجمات بالطائرة المسيرة والصواريخ استهدفت بها مواقع في إسرائيل.