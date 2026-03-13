أول اعتراف إسرائيلي باستهداف بنى تحتية في لبنان وأستراليا تجلي دبلوماسيين من بيروت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن تدمير جسر على نهر الليطاني جنوبي لبنان، في أول اعتراف رسمي باستهداف بنى تحتية، فيما قررت أستراليا إجلاء عدد من الدبلوماسيين من بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على جسر الزرارية، الذي يمتد فوق نهر ​الليطاني، لأنه معبر رئيسي يستخدمه مقاتلو ⁠حزب الله للتنقل بين شمال وجنوب لبنان، ​بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف ​أن مقاتلي حزب الله ثبتوا منصات إطلاق صواريخ بالقرب من الجسر وشنوا هجمات على إسرائيل انطلاقاً من المنطقة.

وفي بيان منفصل، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما في أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح، داعياً إلى الإخلاء الفوري وعدم العودة "حتى إشعار آخر".

وفي السياق، كشفت ​وزيرة الخارجية ‌الأسترالية بيني وانج، أن بلادها ⁠طلبت ​من مسؤوليها ​غير الأساسيين العاملين في ​لبنان ​مغادرة البلاد بسبب "تدهور ‌الوضع ⁠الأمني" في المنطقة.

وأضافت أن ​عدداً ​محدوداً ⁠من المسؤولين ​سيبقون ​في ⁠لبنان لتقديم ⁠الدعم ​القنصلي ​للأستراليين.