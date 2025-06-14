ولي العهد السعودي يؤكد رفضه وإدانته للهجمات الإسرائيلية على إيران

‎شفق نيوز/ أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم السبت، رفض المملكة استخدام القوة في تسوية النزاعات، بين إسرائيل وايران.

‎وأعرب ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تعازيه ومواساته لأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران.

‎كما جدد بن سلمان "إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة إيران وأمنها كما تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".

‎وأكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات "أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية".

‎وشدد على "رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار كأساس لتسوية الخلافات".

‎من جهته "شكر الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة تجاه إيران والشعب الإيراني، مقدرا للمملكة موقفها في رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي".