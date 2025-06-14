ولي العهد السعودي يؤكد رفضه وإدانته للهجمات الإسرائيلية على إيران
شفق نيوز/ أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم السبت، رفض المملكة استخدام القوة في تسوية النزاعات، بين إسرائيل وايران.
وأعرب ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تعازيه ومواساته لأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران.
كما جدد بن سلمان "إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة إيران وأمنها كما تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".
وأكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات "أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية".
وشدد على "رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار كأساس لتسوية الخلافات".
من جهته "شكر الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة تجاه إيران والشعب الإيراني، مقدرا للمملكة موقفها في رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي".