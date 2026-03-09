أوكرانيا تدعم واشنطن بمسيرات اعتراضية وخبراء لحماية قواعدها في الأردن

شفق نيوز- كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن بلاده أرسلت خبراء في مجال الطائرات المسيرة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأوكراني ⁠فولوديمير زيلينسكي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إن "أوكرانيا أرسلت ‌طائرات ‌مسيرة اعتراضية وفريقا من الخبراء في المسيرات ‌لحماية ‌قواعد ⁠عسكرية أميركية في الأردن".

ونقل التقرير ⁠عن ‌زيلينسكي القول ⁠إن "الولايات المتحدة ⁠طلبت المساعدة يوم الخميس، ⁠وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي"، مضيفا أنه "من المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط ‌قريبا".

وكان مسؤول أوكراني كبير أفاد لوكالة فرانس برس، الجمعة الماضية، أن أوكرانيا سترسل "قريبا" عسكريين إلى الشرق الأوسط لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على التصدي لهجمات إيران بالمسيرات.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت أن "وزارة الحرب الأميركية تجري محادثات مع أوكرانيا لشراء صواريخ اعتراضية صنعت في كييف، للتصدي لهجمات المسيرات الإيرانية".

وأكدت مصادر الصحيفة إلى وجود "اهتمام متزايد بالطائرات الاعتراضية الأوكرانية القادرة على إسقاط مسيرات شاهد الإيرانية".