وكالة "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تُسقط طائرة F35 إسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، بإسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-35 شمال غربي إيران.

وقالت الوكالة إن "الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإيرانية، تمكن من إسقاط مقاتلة F-35 في مدينة تبريز شمال غربي إيران".

وهذه هي الطائرة الإسرائيلية الثالثة من ذات النوع، التي يتمكن الجيش الإيراني من إسقاطها، منذ اندلاع الحرب بين للطرفين فجر يوم الجمعة الماضي.

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن يوم السبت الماضي، إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 في أجواء غرب البلاد، مشيراً إلى أن الطيار قفز بمظلته ومصيره مجهول.

وقالت شعبة العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني قامت باستهداف وتدمير طائرة حربية أخرى من طراز F35 تابعة للكيان الصهيوني بنجاح في أجواء غرب البلاد".

ولاحقاً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من استهداف وإسقاط مقاتلة اسرائيلية أخرى من طراز F-35 وذلك في أجواء غرب البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأنه تم "استهداف الطائرة المعادية بدقة وإسقاطها بنجاح"، مشيرة إلى أن الطيار استخدم مقعد النجاة (إيجكت)، إلا أن مصيره مجهولاً وتجري المتابعة بشأن وضعه.