وكالة الطيران الأوروبية: لا تحلقوا فوق إيران أسلحتها الجوية متأهبة

شفق نيوز- برلين

حذرت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، من وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي في إيران في حالة تأهب قصوى، ما يشكل خطورة كبيرة على الرحلات في كل الارتفاعات.

وذكرت الوكالة ومقرها ألمانيا أن احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري دفع إلى وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

كما أوصت الوكالة الأوروبية شركات الطيران بعدم العمل داخل المجال الجوي لإيران على جميع الارتفاعات.

وتأتي هذه التحذيرات، فيما تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن، إثر تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل لحماية المحتجين.

فيما ردت طهران بأنها ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة فضلاً عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم عسكري.

وكانت إيران شهدت منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي موجة احتجاجات على الوضع الاقتصادي والمعيشي، تحولت في بعض المناطق إلى مطالب سياسية وشعارات ضد الحكم.

كما تخللت التظاهرات مواجهات بين الأمن ومحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات، وفق ما أكدت السلطات الإيرانية.