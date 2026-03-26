وكالة الطاقة الذرية قلقة من "حادث إشعاعي" بعد ضرب محطة بوشهر الإيرانية

عبّر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، عن قلقه من "حادث إشعاعي" بعد الضربات العسكرية مساء الثلاثاء الماضي، قرب محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غروسي قوله، إن "إلحاق الضرر بمحطة بوشهر النووية الإيرانية قد يؤدي إلى حادث إشعاعي كبير يؤثر في منطقة واسعة في إيران وخارجها".

ويوم الثلاثاء الماضي، جدّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوتها إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بعد أن أبلغتها إيران بأن مقذوفًا آخر أصاب محيط محطة بوشهر للطاقة النووية يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن السلطات الإيرانية، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار في المحطة النووية نفسها، كما لم تُسجل إصابات بين العاملين، مؤكدة أن وضع المحطة ما زال طبيعيًا.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء، نقلًا عن رئيس شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، قوله اليوم الخميس، إن الشركة أجلت مجموعة أخرى من موظفيها من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.