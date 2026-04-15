وكالات: أميركا وإيران تتجهان نحو تمديد وقف إطلاق النار

شفق نيوز- واشنطن/ لندن

أفادت وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وذكرت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إن "إسرائيل تتوقع تمديد وقف إطلاق النار مع إيران".

من جهتها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قوله، إن "الولايات المتحدة وإيران تدرسان تمديد الهدنة لمدة أسبوعين، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن اجتماع الوفد الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين أسفر عن إعلان الفريق الإيراني بأنه سيجري "التحقيقات اللازمة"، ثم سيُتخذ قراراً بشأن الجولة القادمة من المفاوضات، فيما اعتبر وقف إطلاق النار في لبنان "مؤشراً إيجابياً" لقرار إيران بشأن الجولة القادمة من المفاوضات.

إلى ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الأربعاء، بأن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب خلال الجولة الأولى من المحادثات، وسط محاولات من الطرفين لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق في الجولة الثانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن رد فعل إيران على الحصار البحري يعكس إدراكها "أننا قد سحقناهم تماماً"، مشدداً على أن أي اتفاق معها مشروط بالتخلي عن طموحها النووي.