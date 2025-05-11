وقف إطلاق النار يقترب في غزة.. مباحثات بين حماس ومسؤولين أمريكيين بالدوحة

شفق نيوز/ افاد مسؤولون في حركة حماس، يوم الاحد، بعقد مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، بشأن إدخال مساعدات الى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار مع اسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي بالحركة قوله، انه "تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم"، لافتا الى أن "الساعات المقبلة حاسمة".

وبهذا الصدد كشف موقع "أكسيوس"، أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، يجري مباحثات مع حركة حماس بشأن صفقة سلام واسعة النطاق.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله، ان "ويتكوف يجري محادثات مع حماس عبر قطر ومصر، ومع إسرائيل بشأن صفقة محتملة لإطلاق الرهائن في غزة، ومحادثات سلام أوسع نطاقا".

وكانت الإدارة الأمريكية قد تواصلت منذ كانون الثاني/ يناير الماضي مع حركة حماس، في مفاوضات وصفت بالسرية بحسب ما كشفته وسائل إعلام أمريكية، ما تسبب في توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر "أكسيوس" في آذار/ مارس الماضي أنه، عندما بدأ مساعدو ترامب استكشاف إمكانية التفاوض المباشر مع حماس، نصحتهم اسرائيل بعدم المضي في ذلك، خاصة من دون وضع شروط مسبقة، إلا أن إسرائيل اكتشفت عبر قنوات أخرى أن الولايات المتحدة كانت تمضي قدما في محادثاتها مع الحركة.

وأوضح أن المفاوضات التي بدأت في العاصمة القطرية كانت تركز على إعادة الرهينة الأمريكي إيدان ألكسندر، فضلا عن جثث 4 رهائن أمريكيين آخرين.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن ادم بولر، في وقت سابق، إن الاجتماعات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا".

وأضاف أنه "من الممكن أن نشهد قريبا هدنة طويلة الأمد يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتتخلى حماس عن أسلحتها".