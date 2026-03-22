وقفة احتجاجية في دمشق رفضاً لقرار المشروبات الكحولية (صور)

شفق نيوز- دمشق

شهدت ساحة باب توما في العاصمة السورية دمشق، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية وصامتة، رفضاً لقرار محافظة دمشق المتعلق بتنظيم بيع المشروبات الكحولية، وسط مطالبات بإعادة النظر فيه وإلغائه.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن التحرك جاء اعتراضاً على ما وصفه المشاركون بـ"المساس بالحريات الشخصية" و"التمييز بين المناطق"، و جميع الشعارات التي رُفعت كانت وطنية، ودعت إلى الحرية والوحدة الوطنية.

ووفق المراسل، شهد الاعتصام مشاركة مواطنين من مختلف الطوائف، في رسالة تؤكد على التماسك المجتمعي، حيث رُفع العلم السوري خلال الفعالية التي اتسمت بالهدوء والتنظيم.

وأشار متواجدون إلى أن الوقفة جرت دون تسجيل أي حوادث، وبحضور عناصر الأمن العام الذين عملوا على تأمين المكان والحفاظ على سلامة المشاركين.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار وإلغائه، مؤكدين أن سوريا "يجب أن تبقى حرة لجميع أبنائها دون استثناء".