وفد إيراني برئاسة عراقجي يصل باكستان اليوم

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، مع ترجيح بالإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، أن إيران سترسل اليوم وفداً إلى باكستان يترأسه وزير الخارجية عراقجي لإجراء محادثات، ومن المرجح ترتيب جولة ثانية من المفاوضات دون تحديد التوقيت.

كما رجحت المصادر "حدوث انفراجة جدية اليوم، وأن باكستان قد تصبح الضامن بشأن بعض النقاط العالقة بين إيران وأميركا.

وقالت إن "باكستان قد تعلن اليوم عن استئناف المفاوضات بين إيران وأميركا".