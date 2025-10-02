وفد عسكري سوري في موسكو لتعزيز التنسيق الدفاعي مع روسيا

شفق نيوز- موسكو

وصل وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث كان في استقباله نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الزيارة تهدف إلى تطوير آليات التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

وتأتي الزيارة في سياق إعادة ترتيب العلاقات الدفاعية بين دمشق وموسكو بعد التحولات السياسية الأخيرة وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ اختار الطرفان – موسكو والحكومة السورية الجديدة – صياغة علاقة عسكرية مختلفة تأخذ في الحسبان الوجود الروسي في القواعد العسكرية داخل سوريا، ودور موسكو المستمر في المعادلة الأمنية والإقليمية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتثبيت أطر جديدة للتعاون الدفاعي، تتجاوز مرحلة الحرب الأهلية، وتركّز على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية وتطوير التنسيق العملياتي مع القوات الروسية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة.

وفي نهاية تموز الماضي، شهدت العاصمة الروسية زيارة هامة لوفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، حيث عقدا سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع مسؤولين وقادة روس.