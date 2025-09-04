وفد شمال وشرق سوريا: ملتزمون بمسار التفاوض مع الحكومة السورية

شفق نيوز- دمشق

عقدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، يوم الخميس، اجتماعاً مع الوفد التفاوضي الممثل لشمال وشرق سوريا، حيث أكد الأخير التزامه بالتفاوض مع الحكومة السورية والتحضير لتشكيل لجان لدمج المؤسسات.

وأكد الوفد خلال الاجتماع، التزامه بمواصلة مسار التفاوض مع الحكومة السورية، والتحضير لتشكيل لجان تقنية لبدء مناقشات تتعلق بآليات دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

وينتظر الوفد تحديد مواعيد رسمية لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة في دمشق، استناداً إلى اتفاق 10 آذار/ مارس، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي.

ووفق وفد الإدارة الذاتية، فأن الاتفاق "يشكل قاعدة أساسية للعمل المشترك وبما يخدم استقرار سوريا".

يشار إلى أن إلهام أحمد، اجتمعت مع وزير الخارجة السورية أسعد الشيباني قبل أيام في العاصمة السورية دمشق لمناقشة سبل استكمال تطبيق بنود اتفاق اذار بين الجانبين.